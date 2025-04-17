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T.C. BODRUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/444 Esas

DAVALI : 1- HIDIR ÇELİK Koyunbaba Mh. Ali Fuat Cebesoy Sk. 155 Ada 2 Parsel 13 Nolu Bağımsız Bölüm Bodrum/ MUĞLA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı HIDIR ÇELİK'e dava dilekçesinin, tensip zaptının ve mahkememiz duruşma gününü bildirir davetiyenin tebliğ edilemediği gibi yurtdışı adresine yapılan tebligatın da iade edilmiş olması nedeniyle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği ayrıca mahkememiz duruşma günü: 08/07/2025 günü saat: 12:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, aksi takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususunun davalıya iş bu ilan metninin gazetede ilan edilmesinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02207442 #ilan.gov.tr