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T.C. ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/16 Esas

DAVALI : ASİYE ŞENKAYA- 112******66 T.C Kimlik Numaralı, Osman ve Fadime Kızı, 29/08/1985 doğumlu,

Davacı İbrahim Şenkaya tarafından, davalı Asiye Şenkaya aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olantanıma ve tenfiz davası ara kararı gereğince;

Dava konusu olan yabancı mahkeme ilamının tanınması ve tenfizi davasında davalı Asiye Şenkaya'ya tüm aramalara rağmen adresi ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyip dava dilekçesi tebliğ olunamadığındanilanen tebliğine karar verilmiş olup, HMK.nun 122-127. madeleri gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarınızı, ilk itirazlarınızı ve delillerinizi mahkememize bildirebileceğiniz hususu ve 30/05/2025 günü saat 10:00'da duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda tahkikat duruşmasına geçilip karar verileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıhususu İLAN olunur.

Basın No: ILN02205621 #ilan.gov.tr