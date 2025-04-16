T.C.GAZİOSMANPAŞA4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1513 Esas

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Davacı RAMAZAN SERHAD KILIÇ ile Davalı OLGA MARINA KILIÇ arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; " Davacı RAMAZAN SERHAD KILIÇile davalı OLGA MARINA KILIÇ'ın T.M.K. 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, taraflarca karşılıklı olarak maddi-manevi tazminat, yoksulluk nafakası, ev eşyası, ziynet eşyası, mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklı katkı payı alacağı, katılma alacağı, değer artış payı alacağı, artık değere katılma alacağı talep edilmediğinden bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 345,55‬-TL harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına, davacı tarafından karşılanan 269,85-TL peşin harç, 269,85-TL başvurma harcı, 11.553,00-TL mahkeme masrafı olmak üzere toplam 12.092,7‬TLyargılama giderinin davalıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydına, davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. göre 30.000,00TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesine gönderilmek üzere Mahkememize veya bulunulan yer Aile Mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" şeklinde karara çıkmış olup, bu kararEKATERİNA MARİNA ve SERGEY MARİNA kızı, 14/01/1978 KAZAKİSTAN GURİEV MAKAT doğumlu OLGA MARINA KILIÇ'a ilanen tebliğ olunur.12.03.2025

Basın No: ILN02206504 #ilan.gov.tr