T.C. VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyasında/dosyalarında verilen tensip kararı gereğince; dosya numarası, maliki, bulunduğu yer, miktarı ve cinsi belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı/lar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olduğu, bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırılarak kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ve ve belirtilen alanın üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü lehine davalıların hisseleri oranında irtifak hakkı tesisine ve bu kararın tapuya tesciline 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin uyarınca talep ve dava edilmek ile;a-)Asağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
b-) Ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karsı idari yargıda iptal ve
adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açılabileceği,
c-) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı;-Karayolları Genel Müdürlüğü
d-)Bu davalarda husumetin (yukarıda c bendinden yazılı) davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği,
e-)Süresi içerisinde Idari Yargıda Iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazın, kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,
f-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Halk Bankası
Varto Şubesine yatırılacağı,
4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi uyarınca ILAN olunur.26/03/2025
Esas No : 2025/63
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 197 Ada 104 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 182,34 m2
MALİKİNADI VE SOYADI: Suat Han
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/65
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 145 Ada 29 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 58,05 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Kerem Çiftçi
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/61
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 145 ada 37 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 874,39 m2
MALİKİNADI VE SOYADI: Varto Akaryakıt Maden İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/59
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Gümgüm Mahallesi
PARSEL NO : 189 Ada 9 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 538,38 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Abdulbahri Kaya
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/57
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 145 Ada 27-31 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 122 m2
MALİKİNADI VE SOYADI: Şeref Deniz
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/55
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Gümgüm Mahallesi
PARSEL NO : 187 Ada 85 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 914,85 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Hasan Özdemir ve Yüksel Güneş
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/53
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 197 Ada 102 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 536,55 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Abdulbari Yüksel, Ergin Yüksel, Funda Akdeniz ve Hasret Demir
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/51
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 144 Ada 56 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 874,03M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Ayten Sayın, Aziz Yaman, Berivan Yaman, Furkan Yaman, Halise Yaman, Kemal Yaman, Merve Yaman, Nefaret Tatlı, Selma Oktaş, Siyaset Yaman, Süheda Geldi ve Tuncay Yaman
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/49
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 145 Ada 33 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 40,79 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Menderes Turan
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/47
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 197 Ada 110 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 420,17 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Tevfik Özen
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/45
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 197 Ada 100 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 239,36 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Baver Sönmez, Feyza Sönmez, Filiz Sönmez ve Meryem Sönmez
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/44
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Kültür Mahallesi
PARSEL NO : 211 Ada 212-214 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 1.093,68 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Ali Baytekin
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/66
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Kültür Mahallesi
PARSEL NO : 210 Ada 48-50 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 355,03 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Müzeyyen Şahin
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/64
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 145 Ada 21 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 125,43 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Mustafa Kemal Baba
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/62
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Kültür Mahallesi
PARSEL NO : 401 Ada 8 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 50,93 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Zeynep Bingöl
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/60
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 145 Ada 35 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 16,92 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Betül Özkan
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/58
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 145 Ada 23-25 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 173,75 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Ramazan Aydın
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/56
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 145 Ada 39 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 223,82 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Arzu Bingöl
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/48
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Kültür Mahallesi
PARSEL NO : 211 Ada 208 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 207,54 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Mesut Özer
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/46
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Kültür Mahallesi
PARSEL NO : 211 Ada 206 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 292,09 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Mehmet Karaaslan
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/54
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 197 Ada 106 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 1.024,60 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Cemaleddin Çelebi, Mehmet Ali Çelebi, Selami Çelebi ve Yeni Çağdaş Turizm Eğitim Rehabilitasyon İnşaat LTD. şti
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/52
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Gümgüm Mahallesi
PARSEL NO : 354 Ada 23 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 236,76 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Gökhan Alçin, Melike Şahin, Neriman Alçin, Nimet Alçin, Pınar Alçin ve Ümit Alçin
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Esas No : 2025/50
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER:Muş ili Varto ilçesi Hürriyet Mahallesi
PARSEL NO : 197 Ada 108 Parsel
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 357,17 M²
MALİKİNADI VE SOYADI: Ali Ruşen Turan, Birgül Sever, Hülya Yıldırım, Hüseyin Rustem Turan, Mehmet Munir Turan, Nazan Turan Kızıltaş, Nevin Turan Özek, Şafak Turan Turhan Ve Yusuf Turan Turhan
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI:Karayolları Genel Müdürlüğü
Basın No: ILN02206777 #ilan.gov.tr