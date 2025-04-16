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T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/66 Esas20.03.2025

Konu : TMK 588.maddesine göre gaiplik ilanı (2. ilan) MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Manisa ili, Turgutlu ilçesi, 10. Mıntıka Mahallesi, Güleç Kuyusu mevkii, 132 ada 16 parsel sayılı taşınmaz hissedarı olduğu bildirilen Ali oğlu: İsmail Boy isimli kişinin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1048 Esas, 2013/32 Karar sayılı, 14/01/2013 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Turgutlu Mal Müdürü'nün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, Ali oğlu: İsmail Boy isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2025/66 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen Ali oğlu: İsmail Boy isimli kişinin hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur. 20.03.2025GAİP

ALİ OĞLU: İSMAİL BOY

Basın No: ILN02205921 #ilan.gov.tr