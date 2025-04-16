İLAN

T.C. KEMER 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/171 Esas

DAVALI : SUAT AKKUŞ Arslanbucak Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:66B İç Kapı No:2 . Kemer/Antalya/ ANTALYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunacağı sayılmak üzere davalı SUAT AKKUŞ'a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02205829 #ilan.gov.tr