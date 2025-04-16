T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2019/69

KARAR NO : 2025/60

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/01/2025 tarihli ilamı ile sanık MARJAN SHAJARİANhakkında 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup MARJAN SHAJARİAN, (Naser ve Maryam kızı, 12/06/1985 İRAN doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığagerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.11.04.2025

Basın No: ILN02205651 #ilan.gov.tr