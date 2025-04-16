T.C. BÜYÜKÇEKMECE 9. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE9. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 2947 Ada, 68 Parsel, 54.Blok 16.Kat A1 Girişi, 116 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz giriş, hol, salon, mutfak, ebeveyn yatak odası, ebevyn banyo/tuvalet, yatak odası ve ayrı banyo/tuvaletten ibaret olup, binada 4 asansör mevcut olup, sitede güvenlikli giriş ve kapalı otopark bulunmaktadır.

Adresi : Yeşilkent Mah. Nazım Hikmet Bulvarı No:50 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 72,92 m2

Arsa Payı : 1013400/883249500

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İBB Meclisinin 13.09.2013 tarih 1855 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında taks:0.40, emsal:2.50, ticaret+ konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 1-Tapu kaydındaki gibidir. 2-TEK Genel Müdürlüğü lehine 162 m2 mahalde irtifak hakkı mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:46

11/04/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02205764 #ilan.gov.tr