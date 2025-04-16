T.C. BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/6 Esas

KARAR NO : 2024/725

Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/12/2024 tarihli ilamı ile TCK 142/1.e.3, 143; 35; 63; 53 ve devamı maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Kakageldi ve Ogulgurban oğlu, 1982 doğumlu, Türkmenistan uyruklu MERDAN DOVLETOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.04.2025

Basın No: ILN02205593 #ilan.gov.tr