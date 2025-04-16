T.C. BAKIRKÖY 28.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2024/41

Karar No :2025/292

İLAN KARAR ÖZETİ

Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2024/41-2025/292 karar sayılı ilamı ile Libya uyruklu Sanıklar EHAB AYAD KHALİFA HAKIFAve AYA AYAD K HAGHIFA hakkında 6136 s.k.muh.suçundan Beraatlerine ve Adli emanetin 2016/12814 sırasında kayıtlı eşyalarının TCK 'nun 54/1-4 mad.ger.müsaderesine karar verilmiş olup,Sanıklartüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesindebir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanıklara kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki haftaiçinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıklardan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.14/04/2025

Basın No: ILN02206015 #ilan.gov.tr