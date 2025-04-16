T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2021/410

KARAR NO : 2024/341

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı Müştekileri BİLAL HAN, HABİD ALLAH, HİLAL HAN, SECAT HAN, SELMAN HAN, VACİT ALİ ve VAHİT ULLAH olan dosyamızda sanıklar İLHAM HODAK, MENŞAT TARİHİ, REİS İDRİS ve AHMED ŞERİF haklarında yapılan yargılama neticesinde mahkememizin 09.12.2024 tarihli ilamı ile Silahla, Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma suçundan ayrı ayrı 10 Yıl 5 Ay HAPİS cezası verilmiş ve verilen hükümlere yönelik sanık müdafilerince ayrı ayrı istinaf talebinde bulunulmuş olupAlihan ve Zehra oğlu 1998 Pakistan doğumlu müşteki BİLAL HAN, İhsan Allah ve Serçada oğlu, 1998 Pakistan doğumlu müşteki HABİD ALLAH, Yusuf ve Şemima kızı, 1999 Pakistan doğumlu müşteki HİLAL HAN, Selcan ve Banglu oğlu, 1999 Pakistan doğumlu müşteki SECAT HAN, Haracveli ve Varida oğlu, 2000 Pakistan doğumlu müşteki SELMAN HAN, Gülistan ve Amile oğlu, 1998 Pakistan doğumlu müşteki VACİT ALİ, Alihan ve Zahide oğlu, 1999 Pakistan doğumlu müşteki VAHİT ULLAH' ın tebliğe elverişli adresleri tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve karara karşı İstinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, İKİ HAFTA süre içinde yasal yola başvurmadıkları yada sanık müdafilerinin istinaf taleplerine karşı cevap dilekçesi sunmadıkları takdirde bulunduğu haliyle dosyanın istinaf incelemesine gönderileceğihususu ilanen tebliğ olunur. 10.04.2025

Basın No: ILN02205597 #ilan.gov.tr