ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI





1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ: Mülkiyeti Belediyemize ait Hatay ili, Antakya ilçesinde bulunan aşağıda mahalle, ada, parsel numarası ve alanına ait bilgileri olan taşınmazlar 2886 sayılı kanunun hükümleri uyarınca satışı yapılacaktır.

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE SATIŞ BEDELİ İLE MUHAMMEN BEDEL: İhaleye konu taşınmazların mahalle, ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, ihale şekli, ihale tarih ve saati ile Muhammen bedeli ve Geçici Teminatları aşağıda gösterilmiştir.

Sıra Mahallesi Ada Parsel Alanı (m2) İmar Durumu İhale Şekli İhale Tarih ve Saati Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) 1 Açıkdere 0 95 7520.00 Plan Dışı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 10:00 7,520,000.00 225,600.00 2 Açıkdere 0 610 266.00 Plan Dışı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 10:05 395,000.00 11,850.00 3 Açıkdere 0 682 923.00 Plan Dışı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 10:10 1,845,000.00 55,350.00 4 Açıkdere 0 686 781.00 Plan Dışı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 10:15 1,170,000.00 35,100.00 5 Açıkdere 0 687 77.00 Plan Dışı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 10:20 115,000.00 3,450.00 6 Allazi 161 10 2622.12 Zeytinlik Alanı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 10:25 5,240,000.00 157,200.00 7 Gülderen 118 24 420.00 Zeytinlik Alanı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 10:30 2,100,000.00 63,000.00 8 Gülderen 118 27 2484.42 Plan Dışı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 10:35 12,420,000.00 372,600.00 9 Gülderen 124 13 2072.71 Plan Dışı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 10:40 12,435,000.00 373.050.00 10 Gülderen 126 81 1943.26 Plan Dışı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 10:45 12,630,000.00 378,900.00 11 Gülderen 148 8 2445.53 Plan Dışı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 10:50 6,110,000.00 183,300.00 12 Kavutçu 332 38 539.61 Yençok:3 kat TAKS:0.30 E:0.90 Konut Alanı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 10:55 3,915,000.00 117,450.00 Kavutçu 332 39 113.71 13 Kisecik 196 7 484.97 Yençok:3 kat TAKS:0.30 E:0.90 Konut Alanı + İmar yolu Açık Teklif Usulü 06.05.2025 11:00 1,695,000.00 50,850.00 14 Küçükdalyan 4331 3 419.67 Ayrık 4 kat TAKS:0.35 E:1.40 Konut Alanı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 11:05 2,515,000.00 75,450.00 15 Küçükdalyan 4365 6 1073.79 Ayrık 4 kat TAKS:0.35 E:1.40 Konut Alanı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 11:10 5,365,000.00 160,950.00 16 Odabaşı/

Kavaslı 1875 9 672.02 Yençok:5 kat TAKS:0.35 E:1.75 Konut Alanı + İmar yolu Açık Teklif Usulü 06.05.2025 11:15 5,375,000.00 161,250.00 17 Serinyol/

Akıncılar 255 6 594.39 Yençok:3 kat TAKS:0.30 E:0.90 Konut Alanı + İmar yolu Açık Teklif Usulü 06.05.2025 11:20 3,860,000.00 115,800.00 18 Serinyol/ Mustafakemalpaşa 645 5 481.25 Bitişik 3 Kat Konut Alanı Açık Teklif Usulü 06.05.2025 11:25 5,000,000.00 150,000.00 19 Tanışma 0 433 323.00 Serbest 3 Kat Ticaret Alanı + İmar Yolu Açık Teklif Usulü 06.05.2025 11:30 1,290,000.00 38,700.00 20 Aşağıekinci 0 1489 2000.49 Yençok:3 kat TAKS:0.40 E:1.20 Konut Alanı + Park Alanı Kapalı Teklif Usulü 06.05.2025 11:35 16,000,000.00 480,000.00 21 Gülderen 126 57 6907.40 Plan Dışı Kapalı Teklif Usulü 06.05.2025 11:40 34,535,000.00 1,036,050.00 22 Gülderen 148 25 15080.01 Plan Dışı Kapalı Teklif Usulü 06.05.2025 11:45 22,620,000.00 678,600.00 23 Serinyol/ Mustafakemalpaşa 645 6 809.05 Bitişik 5 Kat Otel Alanı Kapalı Teklif Usulü 06.05.2025 11:50 20,000,000.00 600,000.00

Not: İlgili kanunlar çerçevesinde KDV alınması gerekli durumlarda ihale bedeline ayrıca KDV tutarı eklenecektir.

3. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz görebilir. İhaleye girecekler ise Taşınmaz Satış Şartnamesini Antakya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale şartnamesini satın almak zorundadır.

4. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesindeki şartları taşımak ve bu kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve işin gereğine göre aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf ile verilmesi gerekmektedir.

4.1. Gerçek kişiler;

4.1.1. Nüfus cüzdanı (fotokopi)

4.1.2. İmza beyannamesi aslı,

4.1.3. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belgenin aslı, (İlan tarihinden sonra Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış olması gerekmektedir.)

4.1.4. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belgenin aslı,

4.1.5. İkametgâh belgesinin aslı,

4.1.6. Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydının aslı,

4.1.7. Doküman Satın Alındığına dair makbuzun aslı.

4.1.8. İhaleden önce taşınmazın bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair düzenlenen Yer Görme Belgesinin aslı.

4.1.9. İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanının aslı,

4.1.10. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname tasarısı.

4.2. Tüzel kişiler ise;

4.2.1. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgesinin aslı (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) ile imza sirkülerinin aslı,

4.2.2. İmza sirküleri/İmza beyannamesinin aslı,

4.2.3. Ticaret sicil gazetesinin aslı, (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi)

4.2.4. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belgenin aslı (İlan tarihinden sonra Antakya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış olması gerekmektedir.)

4.2.5. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belgenin aslı,

4.2.6. Adres beyanının aslı,

4.2.7. Şirket yetki belgesinin aslı,

4.2.8. Şirket vergi dairesi kaydı aslı,

4.2.9. Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydının aslı,

4.2.10. Doküman Satın Alındığına dair makbuzun aslı,

4.2.11. İhaleden önce taşınmazın bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair düzenlenen Yer Görme Belgesinin aslı,

4.2.12. İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanının aslı,

4.2.13. Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesinin aslı,

4.2.14. Ortak girişimlerde bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca, bu maddenin 4.1.1. , 4.1.2. , 4.1.3. , 4.1.5. , 4.1.6. , 4.1.8. , 4.1.9. sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunlu olup, kapalı teklif usulü ile satışı yapılan taşınmazlar için ayrıca teklifi içeren iç zarf koyulacaktır.

5. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6. DOSYALARIN TESLİM TARİHİ VE ŞEKLİ

Bu ilanın 4. maddesinde istenilen belgelerin ihale gününden bir gün önce (05/05/2025) saat 17:00'a kadar Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No: 4 Antakya/Hatay adresinde bulunan Antakya Belediyesi Ek Hizmet Binasındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler yukarıda belirtilen süre içerisinde teslim edilmesi gerekmekte olup, belgelerini teslim etmeyen veya eksik teslim eden istekliler ihaleye katılamayacaktır.

İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur. Antakya Belediyesi

Basın No: ILN02205629 #ilan.gov.tr