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T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/296 Esas20.03.2025

Konu : TMK 588.maddesine göre gaiplik ilanı (2. ilan)

MALİYE HAZİNESİ ile MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Manisa İli, Turgutlu ilçesi, 10. Mıntıka Mahallesi, Güleç kuyusu mevkii, 130 ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliki olduğu bildirilen İsmail Boy: Ali oğlu isimli kişinin sağ olup olmadığının ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1047 Esas, 2013/31 Karar sayılı, 14/01/2013 tarihli kararı ile 3561 sayılı yasa gereği Turgutlu Mal Müdürü'nün kayyım olarak tayin edildiği ve gaipliğe karar verilmesine ilişkin işbu dava mahkememizde açılmış olup, İsmail Boy: Ali oğlu isimli kişiyi tanıyanların ve bilenlerin olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin işbu 2024/296 Esas sayılı dosyamıza başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen İsmail Boy: Ali oğlu isimli kişinin hakkında gaiplik kararı verileceği hususu TMK. 588/2 maddesi gereğince ilan olunur. 20/03/2025GAİP

İSMAİL BOY: ALİ OĞLU

Basın No: ILN02205899 #ilan.gov.tr