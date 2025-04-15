T.C.

KIRIKKALE2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/199

Karar No : 2024/585

"Basit dolandırıcılık" eyleminden mahkememizce yapılan kovuşturma sonucu TCK.157/1, 62/1, 52/2-4, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca 4 yıl Hapis ve 120.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına dair 31/10/2024 tarih, 2024/199 esas, 2024/585 karar sayılı kararı tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemeyen ve gıyabi tebliği mümkün olmayan sanık Yılmaz ve Elife oğlu, Niğde 17/02/1974 doğumlu RAMAZAN MAVUŞ'a hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya hakime onaylatmak şartı ile zabıt katibine beyanda bulunmak, ceza infaz kurumunda bulunulması halinde ise kurum müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmek veyahut cezaevi katibine yapılan sözlü istinaf başvurusunun cezaevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize gönderilmesi suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 10.04.2025

Basın No: ILN02205980 #ilan.gov.tr