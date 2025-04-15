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MERSİN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: Karar No: Karar Tarihi: Verilen Ceza:

2023/77 2024/582 27.09.2024 Mahkumiyet

Mahkememizce yukarıda esas, karar numarası ve tarihi yazılan dosyada, Sanık Beşar KHALAF hakkında Hırsızlık suçundan 7 Ay 15 gün Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, iş bu cezanın CMK 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkındaki Hükmün Açıklanmasına geri bırakılmasına karar verilmekle;

Aanad ve Hebah oğlu 20.01.1999 Deyrizor doğumlu BEŞAR KHALAF'a tebligata yarar adresi de tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince gazete ilanı yolu ile tebliği, aynı kanunun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra sanığa karar tebliğinin yapılmış sayılması, Mahkememize hitaben adı geçen süre içerisinde sunacağı dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurma hakkı olduğu ilanen tebliğ olunur.06/04/2025

Basın No: ILN02205422 #ilan.gov.tr