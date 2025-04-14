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T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/10 Esas

DAHİLİ DAVALI : HASAN ÇAKAN, Kazim ve Emine oğlu, 1963 doğumlu

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tarafınıza hiç bir şekilde tebligat yapılamamış ve adresiniz tespit edilememiştir. Bu nedenle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18/06/2025 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02205329 #ilan.gov.tr