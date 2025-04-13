T.C.

İNEBOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/202 Esas

DAVACI : MURAT ÇELİK

DAVALI : DERYA ÇELİK

Duruşma Günü : 27/05/2025 günü saat 10:00

Mahkememizde açılan tanıma ve tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Giuseppe kızı 29/10/1972 doğumlu, Derya ÇELİK'in (T.C:****770) mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresleri tespit edilemediğinden, dava dilekçesi özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Murat Çelik vekili dava dilekçesinde özetle; Almanya devleti Tempelhof-Kreuzberg Bölge Mahkemesinin 21/06/2007 tarih ve 169 F 1564-05 dava numaralı kesinleşme tarihli boşanma kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizine karar verilmesini talep edilmiştir.

Dava dilekçesine ilan tarihinden 7 gün sonradan başlamak üzere 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK md. 147/2 md ve md 186/1 uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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