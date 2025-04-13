Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1060 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 13:41Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 13:41

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, PANAYIR Mahalle/Köy, 10389 Ada, 1 Parsel, 57 Nolu Bağımsız Bölüm TaşınmazAdresi :Kıymet Takdirine Konu Borçluya Ait Taşınmaz Panayır Mah., Pırıltı Sok, Alpiş Tuana 1 Evleri, F Blok K:4 D:57 Osmangazi/ BursaOsmangazi / BURSAYüzölçümü : 11.857,59 m2Arsa Payı : 228/30177İmar Durumu :Var , Kat sayısı 6, İnşaat tarzı Ayrık nizamKıymeti : 5.950.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Aile konutudur şerhi.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02205325 #ilan.gov.tr