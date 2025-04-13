Örnek No:55*
T.C.
BURSA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/1060 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANIBir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1060 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, PANAYIR Mahalle/Köy, 10389 Ada, 1 Parsel, 57 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz
Adresi :Kıymet Takdirine Konu Borçluya Ait Taşınmaz Panayır Mah., Pırıltı Sok, Alpiş Tuana 1 Evleri, F Blok K:4 D:57 Osmangazi/ BursaOsmangazi / BURSA
Yüzölçümü : 11.857,59 m2
Arsa Payı : 228/30177
İmar Durumu :Var , Kat sayısı 6, İnşaat tarzı Ayrık nizam
Kıymeti : 5.950.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Aile konutudur şerhi.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 13:41 Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 13:41Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 13:41
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02205325 #ilan.gov.tr