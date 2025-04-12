T.C. GAZİOSMANPAŞA 7. Sulh Hukuk Mahkemesi

Sayı :2024/329 Esas Konu : 2. Gaiplik İlanı GAZİOSMANPAŞA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı İSMAN SONNEMAEKER vekili tarafından Mahkememize açılmış bulunan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının verilen ara kararı gereğince;

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi/Köyü, Cilt No:4, Hane No:686 ile nüfusa kayıtlı, Muzaffer ve İsman'dan olma, 28/02/1972 doğumlu, 24458080292 T.C. Kimlik Numaralı Ümit AYDIN'ın gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla, Ümit AYDIN'ın nerede olduğu ve nerede oturduğu hususunda bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde Mahkememizin 2024/329 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, ayrıca gaipliğin hükmü için lazım olan ilam müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, bu malların Hazine'ye intikal edeceği, T.M.K.'nın 32. ve 530. Maddesince 2. (İkinci) gaiplik ilanı olarak duyurulur. 10.04.2025

Basın No: ILN02205366 #ilan.gov.tr