T.C.

ALUCRA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/111 Esas 05.02.2025

Konu : İLAN METNİ

İLAN

DAHİLİ DAVALI ÖZLEM ENGİN (T.C. KİMLİK NO: 46996099710)

Davacı , DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ileDavalılar , ALİ CANDAN, AYLA CANDAN, AYŞE ÇINAR, CANAN ÇINAR, DURSUN EMRAH CANDAN, EMİNE CANDAN, EMİNE CANDAN,YENER GÖKÇE, YUNİS CANDAN, YÜKSEL VENEDİK, ZAFER CANDAN... arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı Devlet Su İşleri vekili tarafından 23/14/2022 havale tarihli dilekçesinde özetle ; Davalı taraflara ait Giresun İli Alucra İlçesi Çalgan köyünde bulunan 205 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tamamının Giresun Alucra Çalgan Göleti ve sulaması nedeniyle kamulaştırılmasına ilişkin dava açıldığı görüldü.

Mahkememizce mirasçısı olduğunuz davada adres araştırması yapıldığı ancak herhangi bir adrese ulaşılamadığı ve tarafınıza herhangi bir tebligat yapılamamış olduğu bu sebeple mahkememizin 21/01/2025 tarihli duruşmasının 2 nolu ara kararı gereğince tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği görüldü.

Bu sebeple ; ''Belirlenen gün ve saatte (22/04/2025 günü saat 11:15)geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği'' hususu ilanen tebligat olunur.

Basın No: ILN02204074 #ilan.gov.tr