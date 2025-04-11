T.C.

GAZİANTEP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ





Sayı :2024/433 Esas 14/01/2025

Konu : İLAN

Davacı , ADEM KARAOĞLAN ile Davalı , ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Yağdöver Mahallesi 132 ada 6 parsel sayılı taşınmazındavacı adına tapuya tescili talep edilmektedir.

Bu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunanların son duyuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/433 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri duyurulur.

Basın No: ILN02204080 #ilan.gov.tr