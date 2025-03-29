T.C. İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/229 Esas

Taraflar arasında bulunan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Seja HAMAM'a tebligat yapılmamış olduğundan davalıya dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacının dava dilekçesinde özetle; Davalı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Mahkemesinin Aile Mahkemesi Bölümü 12155 esas sayılı dosyası ile boşandıklarını, verilen boşanma kararının tanınmasına ve tenfizine karar verilmesini, 6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususlarının Seja Hamam'a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.

Basın No: ILN02199261 #ilan.gov.tr