KHHB-4'E BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 2025 YILI STERİLİZASYON SARF MALZEME ALIMI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -4

KHHB-4'e Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 2025 Yılı Sterilizasyon Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN :2025/437612

1-İdarenin

a) Adı : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -4

b) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Satınalma Birimi 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak Ana Bina 3.Kat Şişli/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 21238613-2937 - 2123812945

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KHHB-4'e Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 2025 Yılı Sterilizasyon Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı :25 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :SARIYER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ, EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ, EYÜP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZ, İSTANBUL İSTİNYE DEVLET HASTANESİ, SBÜ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİTAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ, İSTANBUL OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ, İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup, ihale dokümanının ekinde belirtilen Sağlık Tesislerinin dağılım listesinde yer alan idarenin yazılı talebi doğrultusunda 5 (beş) iş günü içinde peyder pey olarak sözleşmenin bitiş tarihine kadar ilgili depoya teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2025 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi. Etfal Sokak. Başkanlık Ana Bina Kat:3 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Konferans Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Satış Merkezi Yetki Belgesi

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Kapsam Dışı

UBB Listesi

ÜTS Bilgileri

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Laboratuvar Testlerini İçeren RIT Belgesi

Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi

4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02195403 #ilan.gov.tr