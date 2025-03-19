T.C.

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARINDAKİ KULLANILMIŞ TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ İLANI

Madde 1:Arnavutköy Belediyesi hizmet sınırlarında kullanılmış tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi ihale ile kiraya verilecektir. İhale "Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL" adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi ve şartname uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası) olup, Arnavutköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden (Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

İşin Niteliği İşin Süresi İşin Yapılacağı Yer 3 yıllık Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat %3 (TL) İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Kullanılmış tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi 3 Yıl Arnavutköy Belediyesi Hizmet Sınırları 5.400.000,00TL+KDV 194.400,00TL 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca "KAPALI ZARF ARTTIRMA USULÜ" 26/03/2025 11:00

Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 3: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Noter tasdikli imza beyannamesi, Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü saat 10.00'a kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün adresi (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Basın No: ILN02183047 #ilan.gov.tr