T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.050.000,00

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Taşıt

34HVJ941 Plakalı , 2023 Model , OPEL Marka , VİVARA CARGO 2.0 DİZEL AT8 ELEGANCE XL Tipli , VXEVFEHZ7P7856557 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın ön kaputunda ve sol yan tarafında ufak bir ezik olduğu, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin ve yıpranmaların olduğu, aracın ön koltuk arka kaplamasının yerinden çıkmış ve eksik olduğu, aracın arka panelvan bölümüne koltuk ilave edilmiş olduğu ve ilave koltuğun emniyet kayıtlarına işlenmiş gözükmediği, aracın arka bölümünde cam olmadığı ve solda sürgülü kapısının bulunmadığı, Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın Anahtarı ve Ruhsatı yoktur.

Satışa çıkartılan mal TURAN (A PLUS) YEDİEMİN OTOPARKI TATLISU MAH. ŞEKİP SK. NO: 2 ÜMRANİYE / İSTANBUL/ İSTANBUL adresindedir.