ÇOCUK OYUN GRUBU VE SPOR ALETLERİ İLE YEDEK PARÇA ALIMI, BAKIMI VE YENİLEME İŞİ

SİLİVRİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK OYUN GRUBU VE SPOR ALETLERİ İLE YEDEK PARÇA ALIMI, BAKIMI VE YENİLEME İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/330089

1-İdarenin a) Adı : SİLİVRİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Alipaşa Mah. Trablusgarp Bul. Açar Sok. Ek Hizmet Binası SİLİVRİ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 4442047 - 2127271801 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÇOCUK OYUN GRUBU VE SPOR ALETLERİ İLE YEDEK PARÇA ALIMI, BAKIMI VE YENİLEME İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 127 adet iş kalemi; çocuk oyun grubu, spor aleti, yedek malzemeleri alım işi, kauçuk zemin kaplama ve montaj işleri bu iş kapsamında yaptırılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Deposu ile İdare Tarafından Verilecek Olan Mahal Listesi ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen, idarenin vereceği sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey iş bitim tarihine kadar teslimat ve montaj gerçekleştirilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra beş gün içinde işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.03.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bul. Açar Sokak No: 1 Silivri / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: • TS EN 9227 standardı gereğince Metal Zincirler için 1000 saat olumlu korozyon raporu

TS EN 1176-1 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )

TS EN 1176-2+AC (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları )

TS EN 1176-6+AC (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 16630 Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları

TS EN 71-2 Oyuncak güvenliği kauçuk malzemeler için olumlu yanmazlık test raporu

TS EN 71-2 Oyuncak güvenliği polietilen malzemeler (kaydırak, korkuluk, tünel vb. oyun grubundaki polietilen parçalar) için olumlu yanmazlık test raporu

TS EN 71-3' e göre polietilen madde içeriği çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu

TS EN 71-3:' e göre kauçuk malzemeler madde içeriği çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu

TS EN 71-3:' e göre renkli metal malzemeler madde içeriği çocuk sağlığına zararlı madde içermediğini gösteren olumlu test raporu

TS EN 9227 standardı gereğince Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin en az 1500 saat olumlu korozyon raporu 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Oyun Grubu ve/yada Açık Alan Spor Aleti Temini

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02184411 #ilan.gov.tr