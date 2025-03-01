Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/1274 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1274 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1073 ada 136 parselde kayıtlı 'arsa' nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 14/394 arsa paylı 3 bodrum kat (3) no.lu 'mesken' nitelikli bağımsız bölümün tamamıdır.

Adres: Fulya Mahallesi, Hüseyin Cahit Yalçın Sokak No: 3A Balcı Apartmanı (Girişin İki Kat Altı) D: 3 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti: 2.080.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:31

26/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02181683 #ilan.gov.tr