T.C. İstanbul Anadolu 18. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2021/912 Esas

İLAN

İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİNDEN



Davacı karşı davalı Pınar Aslan ve Davalı karşı davacı Aydın Aslan arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;

Davalı Aydın Aslan'ın bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ kararı verilmiş olup;

Sayın Aydın Aslan duruşma tarihiniz 08/05/2025 günü saat: 10.05 olup, birleşen davada talep edilen gayrimenkulleri somutlaştırılmanız, harca esas değer göstermeniz ve bu değer üzerinden nispi harcı gelecek celseye kadar yatırmanız gerektiği aksi takdirde birleşen dava dosyasının işlemden kaldırılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.27.02.2025



Basın No: ILN02181730 #ilan.gov.tr