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T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 00:02 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 00:04
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025, 00:04

Örnek No:54*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2024/2054 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2054 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.100.000,001Taşıt

34CJY104 Plakalı , 2019 Model , VOLKSWAGEN Marka , PASSAT 1.6 TDI 120 DSG ELEGANCE Tipli , DCZ196557 Motor No'lu , WVWZZZ3CZLE036514 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 120HP , Rengi Kahverengi , Keşif için 08.01.2025 tarihinde Sancaktepe Mah. Necip Fazıl Kısakürek Cad. No:22 Kınalı-Silivri/İstanbul adresindeki GÖKHAN GÜNEŞ adli yedd-i emin otoparkında bulunan 34 CJY 104 plakalı aracın değer tespiti için yapılan fiziksel kontrollerde; 2019 Model Kahverengi renkli, VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TDI 120 DSG ELEGANCE otomatik vitesli, sunrooflu, aracın anahtarlarının olmadığı, km?nin okunamadığı, kapıların açık olduğu, motor havuzunun gözle kontrol edildiği, araç çalıştırılarak şanzıman ve motor durumunun kontrol edilemediği, ön tamponda çizikler ve sürtmeler olduğu, GOOD YEAR 235/45 R18Lastiklerin zayıf olduğu, muhtelif kısımlarında çizikler ve hafif göçükler bulunduğu tespit edilmiştir.
Koltuk sayısı 5, 1602 kg ağırlık, siorta bedeli 2.042.423-TL, aracın kmsi tespit edilemedi, genel görünümü iyi, lastik good year 235/45 R18 Lastikleri zayıf.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2025 - 10:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 10:37

20/02/2025 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02177250 #ilan.gov.tr