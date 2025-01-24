T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRES��

2023/107603 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/107603 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NUMARLI TAŞINIR

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 250.500,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Marka ve Patent, 2006/09701 KOD NUMARALI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 10:08

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 513.000,00 1 Taşınır 1 Adet Marka ve Patent, 09/007677 KOD NUMARALI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 10:59

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 260.500,00 1 Taşınır 1 Adet Marka ve Patent, 2005/16757 KOD NUMARALI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 12:01

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 513.000,00 1 Taşınır 1 Adet Marka ve Patent, 96/000681 KOD NUMARALI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 13:34

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 513.000,00 1 Taşınır 1 Adet Marka ve Patent, 95/015359 KOD NUMARALI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 14:01

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 250.500,00 1 Taşınır 1 Adet Marka ve Patent, 2006/58749 KOD NUMARALI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 15:00

1 Adet Marka ve Patent, 2006/09701 KOD NUMARALI beta chic şekil ibareli 05/18/25/35 sınflarında 13.03.2006 tarihinde başvurusu yapılmış 17.12.2007 tarihide tescil edilmiştir.Koruması 13.09.2026 tarihine kadar geçerlidir. Artırma Bilgileri1 Adet Marka ve Patent, 09/007677 KOD NUMARALI 171096 tescil numaralı "arctica hayvan şekli "ibareli 18/25 sınıflarında 30.05.1996 tarihinde başvurusu yapılmış 15.05.1997 tarihinde tescil edilmiştir.Koruması 30.11.2026 tarihine kadar geçerlidir Artırma Bilgileri1 Adet Marka ve Patent, 2005/16757 KOD NUMARALI claudia carini by beta ibareli 05/25 sınıflarında 03.05.2005 tarihinde başvurusu yapılmış 11.12.2007 tarihinde tescil edilmiştir.Koruması 03.11.2025 tarihine kadar geçerlidir Artırma Bilgileri1 Adet Marka ve Patent, 96/000681 KOD NUMARALI 167014 tescil numaralı wall street ibareli 18/25 sınıflarda 16.01.1996 tarihinde başvurusu yapılmış 03.10.1996 tarihinde tescil edilmiştir.Koruması16.07.2026 tarihine kadar geçerlidir. Artırma Bilgileri1 Adet Marka ve Patent, 95/015359 KOD NUMARALI 165873 tescil numaralı cladia carini ibareli 18/25 sınıflarda 25.12.1995 tarihinde başvurusu yapılmış 19.08.1996 tarihinde tescil edilmiştir.Koruması 25.06.2026 tarihine kadar geçerlidir. Artırma Bilgileri1 Adet Marka ve Patent, 2006/58749 KOD NUMARALI"pogo şekil" ibareli 05/18/25/35 sınıflarda 01.12.2006 tarihide başvurusu yapılmış 26.08.2008 tarihinde tescil edilmiştir.Koruması 01.06.2027 tarihine kadar geçerlidir. Artırma Bilgileri

17/01/2025 (İİK m.114/4)



Basın No: ILN02161430 #ilan.gov.tr