T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRES��
2023/107603 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/107603 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NUMARLI TAŞINIR
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|250.500,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Marka ve Patent, 2006/09701 KOD NUMARALI
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 10:08
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|513.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Marka ve Patent, 09/007677 KOD NUMARALI
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 10:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 10:59
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|260.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Marka ve Patent, 2005/16757 KOD NUMARALI
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 12:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 12:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 12:01
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|513.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Marka ve Patent, 96/000681 KOD NUMARALI
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 13:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 13:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 13:34
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|513.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Marka ve Patent, 95/015359 KOD NUMARALI
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 14:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 14:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 14:01
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|250.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Marka ve Patent, 2006/58749 KOD NUMARALI
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 15:00
17/01/2025 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02161430 #ilan.gov.tr