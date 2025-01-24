Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/29613 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/29613 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 12892 Parsel, 3. Kat, 4 nolu Nolu Bağımsız Bölüm, 132,21 m2 ana taşınmaz yüzölçümü, 1/12 arsa paylı taşınmaz.

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya (Tapuda: Safra) Mahallesi, İspinoz Sokakta, tapunun 12892 parsel numarasında kayıtlı ve İspinoz Sokaktan 114/1 dış kapı numarası alan 132,21m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli "5 Katlı Betonarme Bina ve Arsası" vasıflı taşınmazda 1/12 arsa paylı 3.kat (4) nolu meskenin tamamı niteliğindedir.

Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, dört yıllık ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, onaylı projesine göre zemin katında bir adet bodrum piyesli daire, 1.normal kat, 2.normal kat, 3.normal kat ve çatı katında birer daire olmak üzere beş adet bağımsız bölümlü ana binanın 3.normal katında yer alan 4 nolu daire, antre, salon, salona açık mutfak, antre devamında iki oda, banyo- WC ve balkon mahallerinden ibaret, 73,75m2 brüt alana sahip, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, kalorifer ısıtmalıdır.

Taşınmaz, bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda,konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi : Kanarya Mah. İspinoz Sokak No:114/1 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 132,21 m2 ana taşınmaz

Arsa Payı : 1/12

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 450403 sayılı imar durum belgesine göre; Küçükçekmeceİlçesi,KanaryaMahallesi12892 parselsayılıtaşınmaz, 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon UygulamaİmarPlanında, Plan Notlarının1.21maddesindeki hükümlere haiz, Ayrık Nizam 4 kat (A-4), Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Küçükçekmece Belediye Başkanlığının 16/10/2020 tarih ve 42198 yevmiye nolu imar mevzuatına aykırı olduğuna dair beyan bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:10

22/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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