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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 00:00 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 07:06
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025, 07:06

Örnek No:54*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/34656 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34656 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
890.000,001Taşınır1 Adet GRANÜR MAKİNASI Kırmızı renkli 120'lık Markasız (KDV%20)
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:12
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:12
Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
812.148,401Taşınır1 Adet GRANÜR MAKİNESİ Metalik ve Beyaz renkli 110 'luk (KDV:%20)
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 11:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 11:12
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 11:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:12

20/01/2025 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02160005 #ilan.gov.tr