Örnek No:54*
T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2023/34656 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34656 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|890.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet GRANÜR MAKİNASI Kırmızı renkli 120'lık Markasız (KDV%20)
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:12
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|812.148,40
|1
|Taşınır
|1 Adet GRANÜR MAKİNESİ Metalik ve Beyaz renkli 110 'luk (KDV:%20)
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 11:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 11:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 11:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:12
20/01/2025 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02160005 #ilan.gov.tr