Örnek No:54*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 890.000,00 1 Taşınır 1 Adet GRANÜR MAKİNASI Kırmızı renkli 120'lık Markasız (KDV%20)

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 10:12

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 812.148,40 1 Taşınır 1 Adet GRANÜR MAKİNESİ Metalik ve Beyaz renkli 110 'luk (KDV:%20)

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 11:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 11:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:12

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma BilgileriArtırma Bilgileri

20/01/2025 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02160005 #ilan.gov.tr