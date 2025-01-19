İHALE İPTAL İLANI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BAŞAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası
:
2024/1878264
1- İdarenin
a) Adresi
:
YENİMAHALLE DÖKÜMCÜLER 47 34800 YENİMAHALLE BAĞCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
:
2124307000 -
c) Elektronik posta adresi
:
durmus.akkaya@basakas.com.tr
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
:
30.12.2024 - 5272
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
:
YENİ MESAJ GAZETESİ, İNTERNET ADRESİ https://www.takvim.com.tr/ - 27.12.2024
3- İhale İptal Tarihi
:
16.01.2025
4- İptal nedeni veya nedenleri
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi başlıklı 28.maddesi
(1) İdarenin gerekli gördüğü hallerde ihale veya son başvuru saatinden önce ihale iptal edilebilir." hükmü gereğince iptal edilmiştir.
Basın No: ILN02158702 #ilan.gov.tr