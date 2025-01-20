BEYLİKDÜZÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

İLANEN TEBLİĞ METNİ





14.09.2020 ile 18.12.2024 tarihleri arasında Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği sorumluluk alanı içerisinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerine istinaden düzenlenen trafik cezalarından ilgililerine tebliğ edilemeyenlerine ait Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları liste halinde 19.12.2024 ile 18.01.2025 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde askıya asılmıştır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

Basın No: ILN02158698 #ilan.gov.tr