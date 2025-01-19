T.C. GAZİOSMANPAŞA 8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/115 Esas

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Davacı , ESMA ERGÜN ile Davalı, HASAN ERGÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;Davacı vekilinin 19/05/2024 tarihli ıslah dilekçesinde; yukarıda esas numarası yazılı sayın mahkememizin dosyasında görülmekte olan davada davacı vekilince yapılan tespite göre davacı müvekkiline düğünde hediye edilen ziynet eşyaları ve takıların isteminden ibaret olup bilirkişi tarafından da incelendiği,söz konusu bilirkişi raporunun taraflara tebliğ edildiği, dava dilekçesinde talep edilen harca esas değerin, bilirkişi raporu doğrultusunda müddeabihin ıslahı yolu ile 205.345,00 TL daha arttırılarak 206.345,00 TL'nin hükmen tahsiline karar verilmesini talep ettiği, evlilik birliğini sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmak ve güven sarsıcı davranışlarda bulunmak suretiyle temelinden sarsan davalı, davacıya nişan ve düğün esnasında takılan ziynet eşyalarına ve takılara el konulduğunu, davalı tarafla yapılan görüşmeler ile davaya konu ziynet eşyalarının iadesi sağlanamadığı, bu nedenle Mahkemenize müracaat ettiği ve dosyanın bilirkişiye tevdi edildiği anlaşılmıştır. Bilirkişi raporunun 17/05/2024 tarihinde mahkememize tanzim edildiği görülmüştür. Bu nedenle davacının davayı ıslah ederek; Davacı müvekkilinin kişisel malı niteliğindeki 20 adet çeyrek altın, 5 adet gram altın, 22 ayar 10 gram 9 adet bilezik, 1 adet Rize model 22 ayar 10 gram kelepçe, 1 adet beyaz renk su yolu modeli 14 ayar 30 gram set takımı, 1 adet 14 ayar 5 gram kolye, 14 ayar 10 gram 1 adet beş ve 1 adet tek taş yüzük, 1 adet saat, 7.000,00 TL nakit para eşyanın aynen İADESİNE, Bu mümkün olmadığı takdirde, ıslah talebimizin kabulüne ve müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu; 206.345,00 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte hükmen TAHSİLİNE, ıslah harcının suç üstü ödeneğinden KARŞILANMASINA,Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya TAHMİLİNE, Karar verilmesini talep ettiğini, Mahkememizin 16/01/2025 tarihinde yargılamanın 20/03/2025 günü saat 14:00 'a bırakılmasına karar verildi. Davalı, 27095435500 T.C kimlik numaralı HASAN ERGÜN 'e İLANEN TEBLİĞ olunur. 17/01/2025

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