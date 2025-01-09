T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2024/381 Esas

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Davacı Fatma Ersoy tarafından davalı Ahmet Aslan aleyhine açılan nafakanın artırımı davasının yapılmakta olan yargılamasında davalının adresi tespit edilemediğinden davalıyadavadilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Davacının dava dilekçesinde, davalı ile Gaziosmanpaşa 4.Aile Mahkemesinin 2018/383 E., 2018/481 K.sayılı dosyası ile boşandıklarını, bu evliliklerinden müşterek bir çocuklarının bulunduğunu, velayetinin tarafına verildiğini, verilen karar ile müşterek çocuk lehine aylık 500 TL iştirak nafakası hükmedildiğini, davalının nafaka yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek müşterek çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakasının artırılarak asgari ücret baz alınarak 5.000 TL olarak belirlenmesine, hükmedilen nafakanın her yıl TÜİK'in yayınladığı ÜFE oranında artırılmasına, yargılama giderlerinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalının özrü olmaksızın yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verilebileceği, yokluğunda cereyan eden işlemlere itiraz edemeyeceği dava dilekçesi ve tensip zaptının yerine geçmek üzere gazete ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü ikrar etmiş sayılacağı ve HMK 121 ve 129 maddeleri gereğince delillerini bir dilekçeye ekleyerek vermesi, başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermesi gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını mahkememiz veznesine 2 hafta kesin süre içinde yatırması, bunları yapmadığı takdirde HMK'nın 140/5 maddesi gereğince ön incelemede eksikliklerini tamamlayacağı, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı hususu ihtar olunacağı belirtilerek; Mehmet Akif Mah. 2. Sefa Sk. No:31 İç Kapı No:8 Küçükçekmece/İSTANBUL adreslerinde iken meçhul kalan, 51829250428 T.C. kimlik numaralı davalı Ahmet Aslan'a İLANEN TEBLİĞ olunur. 26/11/2024

Basın No: ILN02152736 #ilan.gov.tr