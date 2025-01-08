AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ Tİ C.A.Ş.





Akaryakıt Temini Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1643789

1-İdarenin a) Adı : İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ Tİ C.A.Ş. b) Adresi : MALTEPE MAHALLESI TOPKAPI KÜLTÜR PARKI OSMANLI EVLERI 328.SOK. NO:49 34010 TOPKAPI ZEYTİNBURNU/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124670700 - 2124670799 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Akaryakıt Temini Mal Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 24 ay süre ile 150.000 Litre 95 Oktan kurşunsuz benzin ve 250.000 Litre Motorin alınacaktır

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul ili başta olmak üzere Türkiye genelinde idareye bağlı araçlara akaryakıt satış istasyonlarından otomatik olarak yakıt tiplerine uygun olarak yakıt verilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren İdarenin ihtiyaç duyduğu tarih ve istasyonlarda Şartnamede belirtilen yakıt tiplerine uygun olarak, 24 ay süresince İdarenin ihtiyacı doğrultusunda akaryakıt istasyonlarından teslim edilecektir. Yüklenici ayrıca İdarenin genel müdürlük ve bağlı dış birimlerinde yer alan jeneratör, yakıt tankı, yakıt deposu v.b. sabit depolara İdarenin talebini müteakip 2 (iki) iş günü içerisinde her türlü masraf ve sorumluluk kendisine ait olmak üzere teslimat yapacaktır. -Sistem; yazılım, haberleşme ve her türlü işlemlerde yeterli güvenlik tedbirleriyle donatılacaktır d) İşe başlama tarihi : 01.03.2025



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.01.2025 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Maltepe Mah. 328. Sok Osmanlı Evleri No:49 Zeytinburnu / İstanbul Genel Müdürlük Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstasyon Bayi Listesi

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

Ruhsatlı Akaryakıt İstasyonu Olduğunu Gösteren Belge



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. "Her türlü akaryakıt Ürünlerinin satışı, pazarlaması ve dağıtımı işleri yapmış olmak" benzer iş olarak kabul edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02152066 #ilan.gov.tr