DÜZELTME İLANI
BAŞAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 3204 ADA 1 PARSEL DE BULUNAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ZEMİN İYİLEŞTİRME VE KABA İNŞAATLARININ YAPIMI İKMAL İŞİ ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası
: 2024/1878264
1-İdarenin
a) Adresi
:YENİMAHALLE DÖKÜMCÜLER 47 34800 YENİMAHALLE BAĞCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
: 2124307000 - 2124324078
c) Elektronik posta adresi
:bayram.aydin@basakas.com.tr
ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
: 30.12.2024 - 5272
b) Gazete, İnternet Haber Sitesi adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
: YENİ MESAJ GAZETESİ, İNTERNET ADRESİ https://www.takvim.com.tr/ - 29.12.2024
3-Düzeltilen [madde/maddeler ]
: İHALE İLANI METNİNDE BULUNAN
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
Basın No: ILN02149295 #ilan.gov.tr