T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90605480-2016/315-Ceza Dava Dosyası 25.12.2024

Konu :

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : NEHAD ALBACHA, Mhd ve Wajıh oğlu, 1967 doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yenikent Mah. 649. Sk. No:25/3 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur.

SANIK : EIMAN ABOU CHAAR, Farız ve Najwa kızı, 1982 SURİYE doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sultaniye Mah.649.Sok No:25/3 Esenler/İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 23/10/2015

SUÇ YERİ : ESENYURT/İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 08/10/2024Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı dolandırıcılık suçundan dava zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle TCK.nun madde 66/1 ve CMK md. 223/8 uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE karar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa ve müştekiyetebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren iki haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02146888 #ilan.gov.tr