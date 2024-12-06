Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ



1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.: İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, İKİTELLİ Mahalle/Köy, K. Halkalı Çift Mevkii, 275 Ada, 20 Parsel,Ana taşınmaz arsa üzerine inşa edilen binanın, tapu kayıtlarına göre kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış olup taşınmaz müşterek mülkiyet hükümlerine tabidir. 196,30 m2 yüzölçümlü parsel üzerine inşa edilen binanın, taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kattan oluşmaktadır. Binada bodrum katta 1 adet işyeri, zemin katta 1 adet işyeri, normal katlarda 2 adet daire olmak üzere toplam 10 adet dairemevcuttur. Binanın ön dış cephesi mozaik kaplıdır. Bina giriş kapısı ön cepheden verilmiş olupzemin kat seviyesindedir,giriş kapısı camlı demir doğrama kapıdır.Binanın giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları fayans kaplı, merdivenler mermer kaplı olup sahanlıkların duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Binada asansör yoktur. Binanınbodrum katın inşaat alanı takriben 172 m2, zemin katın inşaat alanı takriben 172 m2, normal katlarda binanın ön cephesinde çıkma yapılmış olması nedeniyle inşaat alanı takriben her bir katın 170 m2 dir. Binanın bodrum kat ve zemin katta arka cephede büyütme mevcuttur. Binanın toplam inşaat alanı takriben 1.194 m2 civarındadır. Binadaki dairelerin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, dış kapıları çelik kapı, ısıtma sistemi kombi-doğalgazdır. Binada elektrik ve sihhi tesisatı mevcuttur. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Binanın yaşı dosyadaki tapu kayıtlarına göre takriben 11 yıl civarındadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz yakınında İkitelli Şenevler Cami ve Dostluk Parkı mevcuttur. Taşınmazın çevresinde Kemalpaşa Caddesi ve 1. Aşık Veysel Caddesi bulunmaktadır. Taşınmaz konut ağırlıklı bir bölgede bulunmaktadır. Alt ve üstyapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.: Küçükçekmece İlçesi, Mehmet Akif Mah., Uğurlu Sk., Dış Kapı No:24 Küçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü : 196,30 m2:Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bila tarih ve E-33067842-115.02.01[115.02.01]-426307 sayılı e-imzalı yazısına göre; "Küçükçekmeceİlçesi,MehmetAkifMahallesi,275Ada,31Parselsayılı taşınmaza ait imar durum bilgisi talep edilmektedir. Sözkonusuparsel;23.05.2008-26.02.2018–22.03.2021–20.02.2022tasdiktarihli1/1000 ölçekli İkitelli Altbölge Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında, 2.10 maddesi hükümlerine haiz E:2.00, Bitişik Nizam 3 Kat (B-3), Konut Alanında kalmaktadır. Plan notlarının 1.36 maddesinde; "Planda veya plan notlarında 3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile + zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir. Bahsekonuparselraylısistemlergüzergahındakalmaktaolup,uygulamasafhasındailgili kurumlardan alınacak görüşlere uyulmalıdır. " Denilmektedir.Kıymeti : 1.199.271,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

03/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02134563 #ilan.gov.tr