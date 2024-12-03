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T.C. İSPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/179 Esas 09.05.2024

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü ile davalı Abdullah Borca ("Ali" kayyımı) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İsparta ili, Merkez ilçesi, Hızırbey Mahallesi 312 ada 46 parselde (imar uygulaması öncesi 312 ada 21 parsel) kayıtlı bulunan taşınmazda hissedar olan ve gaip olduğu iddia edilen "Ali" isimli şahıs hakkında, MK'nun 33. maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/179 esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.

Katip 169543 Hakim 192084

Çf e-imza e-imza

*Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerince uygun olarak Elektronik İmza ile imzalanmıştır/ GAİP OLDUĞU İDDİA EDİLEN İLGİLİ KİŞİ : ALİ

.dres : İSPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Göktay KARAKAYA Zabıt Katibi

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