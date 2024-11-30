TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Beykoz Belediye Başkanlığından;
- Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No:43 Beykoz/İstanbul adresindeki Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binası 2. Kattaki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Parsel Alanı (m²)
|İmar Durumu
|Muhammen Bedeli
|Geçici Teminat
|İhale Tarih Ve Saati
|ELMALI
|138
|13
|3444,84 m²
|Konut Alanı ve Yol
|46.505.340,00 TL.
|1.395.160,20 TL.
|25.12.2024
10:00
- Şartname bedeli 5.000,00 TL (BeşbinTürkLirası) olup, Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.
- İhaleye Katılabilme Şartları; İhaleye katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gereklidir.
- Gerçek Kişilerden;
- Tüzel Kişilerden;
- Ortak Girişimlerden;
Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler, gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.
- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 6. maddesindeki kişiler veya 83. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.
- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Beykoz Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Müşteri kesin ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) takvim günü içinde ihale bedeli ile taşınmazın devri ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödeyecektir.
- Bu ilan kapsamında yapılacak olan satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale
Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Turgay SUCUOĞLU
Başkan a. Başkan Yardımcısı
Basın No: ILN02129397 #ilan.gov.tr