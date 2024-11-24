Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2024/171567 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/171567 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.180.000,00
|1
|Taşıt
|34HZU009 Plakalı , 2020 Model , OPEL Marka , Otomobil/Z-B Insignia Grand Sport Tipli , W0VZM6EF0L1026520 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz ,Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, Aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı,Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği,Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir.
Satışa çıkartılan mal ; Yöntem Group Yediemin Otoparkı- İnönü Mah. Alpkaya Cad. No:19 Ataşehir/İSTANBUL adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 14:05
19/11/2024 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02128194 #ilan.gov.tr