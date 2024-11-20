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KARTAL BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 00:02 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 08:11
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024, 08:11

KARTAL BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ

Tasarrufu Kartal Belediye Başkanlığına ait olan aşağıda bilgileri verilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

Adresi

Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve Alanı

Kira Müddeti

Aylık Kira Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Türü

Kartal Orta Mah. Ordu Cad. No: 25

G22A10D4A pafta, 1095 ada, Park tescilli parselin içerisinden 700 m²'lik alanın "Hurda araç depolama alanı"

3 YIL

30.000,00 TL

32.400,00 TL

26/11/2024

14:30

Açık İhale

Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. No:4

10717 ada, 14 parselin doğusunda bulunan 12 m²'lik alanın "Taksi Durağı"

3 YIL

10.000,00 TL

10.800,00 TL

26/11/2024

14.45

Açık İhale

  1. İhale 26 Kasım 2024 Salı günü Kartal Belediye Başkanlığı Binası Encümen Salonunda 2886 Sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  2. Adı geçen taşınmazın Şartnamesi Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde olup, günün mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhalenin dosya satış bedeli 5.000,00-TL'dir.
  3. İstekliler ihale evraklarını 25.11.2024 tarih Saat:17.00'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.
  4. İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
  1. Nüfus Kayıt Örneği
  2. Yerleşim Yeri Belgesi
  3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen % 3 Geçici Teminat
  4. Dosya satış bedelinin ödendiğine dair makbuz
  5. Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur belgesi
  6. Gerçek kişiler için İmza Sirküleri ( Noter )
  7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi ) ve Sicil Gazetesi, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

İlan olunur.

Basın No: ILN02113867 #ilan.gov.tr