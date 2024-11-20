KARTAL BELEDİYESİ KİRALAMA İHALESİ
Tasarrufu Kartal Belediye Başkanlığına ait olan aşağıda bilgileri verilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
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Adresi
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Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve Alanı
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Kira Müddeti
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Aylık Kira Bedeli
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Geçici Teminat
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İhale Tarihi
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İhale Saati
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İhale Türü
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Kartal Orta Mah. Ordu Cad. No: 25
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G22A10D4A pafta, 1095 ada, Park tescilli parselin içerisinden 700 m²'lik alanın "Hurda araç depolama alanı"
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3 YIL
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30.000,00 TL
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32.400,00 TL
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26/11/2024
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14:30
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Açık İhale
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Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. No:4
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10717 ada, 14 parselin doğusunda bulunan 12 m²'lik alanın "Taksi Durağı"
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3 YIL
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10.000,00 TL
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10.800,00 TL
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26/11/2024
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14.45
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Açık İhale
- İhale 26 Kasım 2024 Salı günü Kartal Belediye Başkanlığı Binası Encümen Salonunda 2886 Sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü suretiyle Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- Adı geçen taşınmazın Şartnamesi Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde olup, günün mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhalenin dosya satış bedeli 5.000,00-TL'dir.
- İstekliler ihale evraklarını 25.11.2024 tarih Saat:17.00'e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir.
- İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
- Nüfus Kayıt Örneği
- Yerleşim Yeri Belgesi
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen % 3 Geçici Teminat
- Dosya satış bedelinin ödendiğine dair makbuz
- Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur belgesi
- Gerçek kişiler için İmza Sirküleri ( Noter )
- Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ( Tescil Belgesi ) ve Sicil Gazetesi, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
İlan olunur.
Basın No: ILN02113867 #ilan.gov.tr