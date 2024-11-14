|
TUZLA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad/Unvan
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Ana Takip Dosya No
|Takip Dosya No
|Vergi Aslı Borcu Toplamı
|Ceza Toplamı
|TOPLAM
|5650168208
|10982494940
|MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ
|TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201905201905
|3
|3
|2024102566Gdr0000015
|2024102514Ge60000253
|28.475,74
|0,00
|28.475,74
|5650168208
|10982494940
|MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ
|TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201810201810
|3
|3
|2024102566Gdr0000014
|2024102514Ge60000209
|21.024,73
|0,00
|21.024,73
|5650168208
|10982494940
|MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ
|TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201709201709
|3
|3
|2024102566Gdr0000013
|2024102514Ge60000172
|19.937,04
|0,00
|19.937,04
|5650168208
|10982494940
|MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ
|TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201903201903
|15
|15
|2024102566Gdr0000015
|2024102514Ge60000244
|18.073,02
|0,00
|18.073,02
|5650168208
|10982494940
|MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ
|TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201708201708
|3
|3
|2024102566Gdr0000013
|2024102514Ge60000192
|17.898,77
|0,00
|17.898,77
|5650168208
|10982494940
|MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ
|TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201811201811
|3
|3
|2024102566Gdr0000014
|2024102514Ge60000234
|17.382,30
|0,00
|17.382,30
|5650168208
|10982494940
|MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ
|TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201710201710
|3
|3
|2024102566Gdr0000013
|2024102514Ge60000189
|17.217,63
|0,00
|17.217,63
|5650168208
|10982494940
|MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ
|TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201812201812
|3
|3
|2024102566Gdr0000015
|2024102514Ge60000254
|17.196,60
|0,00
|17.196,60
|5650168208
|10982494940
|MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ
|TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201712201712
|3
|3
|2024102566Gdr0000014
|2024102514Ge60000200
|17.187,90
|0,00
|17.187,90
|5650168208
|10982494940
|MUSTAFA KÜRŞAT KOCABAŞ
|TATLISU MAH. TEZCAN CAD. Kapı No:64 B Daire No:44 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
|201902201902
|3
|3
|2024102566Gdr0000015
|2024102514Ge60000246
|17.014,31
|0,00
|17.014,31
|5730073507
|14237824988
|İSMAİL KOÇAL
|CAMİ MAH. KARAASLAN CAD. A-BLOK Kapı No:86 A Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ
|201801201812
|10
|10
|2024101066Gdr0000016
|2024101014Ge60000193
|43.539,10
|0,00
|43.539,10
|5730073507
|14237824988
|İSMAİL KOÇAL
|CAMİ MAH. KARAASLAN CAD. A-BLOK Kapı No:86 A Daire No:3 Tel: DARICA KOCAELİ
|201909201909
|15
|15
|2024101066Gdr0000016
|2024101014Ge60000191
|34.995,32
|0,00
|34.995,32
|5770514807
|12965808324
|ADNAN KORKMAZ
|ÖZGÜRLÜK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201809201809
|15
|15
|2024110666Gdr0000019
|2024110614Ge60000332
|98.717,97
|0,00
|98.717,97
|5770514807
|12965808324
|ADNAN KORKMAZ
|ÖZGÜRLÜK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201811201811
|15
|15
|2024110666Gdr0000019
|2024110614Ge60000336
|38.324,09
|0,00
|38.324,09
|5770514807
|12965808324
|ADNAN KORKMAZ
|ÖZGÜRLÜK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201812201812
|15
|15
|2024110666Gdr0000020
|2024110614Ge60000347
|24.164,40
|0,00
|24.164,40
|5770514807
|12965808324
|ADNAN KORKMAZ
|ÖZGÜRLÜK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201905201905
|15
|15
|2024110666Gdr0000020
|2024110614Ge60000368
|21.189,33
|0,00
|21.189,33
|5770514807
|12965808324
|ADNAN KORKMAZ
|ÖZGÜRLÜK MAH. ERTUĞRUL GAZİ CAD. Kapı No:30 Daire No:4 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ
|201910201910
|15
|15
|2024110666Gdr0000020
|2024110614Ge60000372
|17.027,98
|0,00
|17.027,98
|5840024432
|41827472274
|VOLKAN KÖKSAL
|AYDINLI MAH. SAYIM SK. YAPISAN AYDINLI EVLERI A VE B BLOK Kapı No:5 A Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201801201812
|10
|10
|2024100866Gdr0000006
|2024100814Ge60000062
|34.477,11
|0,00
|34.477,11
|5840024432
|41827472274
|VOLKAN KÖKSAL
|AYDINLI MAH. SAYIM SK. YAPISAN AYDINLI EVLERI A VE B BLOK Kapı No:5 A Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201701201712
|10
|10
|2024100866Gdr0000005
|2024100814Ge60000053
|25.370,95
|0,00
|25.370,95
|5840024432
|41827472274
|VOLKAN KÖKSAL
|AYDINLI MAH. SAYIM SK. YAPISAN AYDINLI EVLERI A VE B BLOK Kapı No:5 A Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201801201812
|4415
|4415
|2024100866Gdr0000005
|2024100814Ge60000030
|20.961,41
|0,00
|20.961,41
|6090342793
|62128267970
|EMRE UĞUR LÜLE
|TEPEÖREN MAH. BALLICA YOLU CAD. Kapı No:20 Daire No:10 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201801201812
|10
|10
|2024110566Gds0000003
|2024110514Ge70000027
|41.607,55
|0,00
|41.607,55
|6090342793
|62128267970
|EMRE UĞUR LÜLE
|TEPEÖREN MAH. BALLICA YOLU CAD. Kapı No:20 Daire No:10 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201701201712
|10
|10
|2024110566Gds0000002
|2024110514Ge70000016
|18.230,31
|0,00
|18.230,31
|6180268760
|66007308662
|SERKAN MERT
|YENİKENT MAH. 2471. SK. GÜNEŞ-7 Kapı No:8 B Daire No:3 Tel: GEBZE KOCAELİ
|201601201603
|3
|3
|2024110666Gds0000002
|2024110614Ge70000008
|25.020,99
|0,00
|25.020,99
|6180268760
|66007308662
|SERKAN MERT
|YENİKENT MAH. 2471. SK. GÜNEŞ-7 Kapı No:8 B Daire No:3 Tel: GEBZE KOCAELİ
|201510201512
|3
|3
|2024110666Gds0000002
|2024110614Ge70000019
|23.143,22
|0,00
|23.143,22
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201601201612
|10
|3080
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004252
|0,00
|885.251,14
|885.251,14
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201610201612
|33
|3080
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004255
|0,00
|667.560,46
|667.560,46
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201612201612
|15
|3080
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004248
|0,00
|391.991,76
|391.991,76
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201601201612
|10
|10
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004252
|196.722,48
|0,00
|196.722,48
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201607201609
|33
|3080
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004260
|0,00
|138.470,54
|138.470,54
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201610201610
|15
|3080
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004253
|0,00
|110.623,88
|110.623,88
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201611201611
|15
|3080
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004257
|0,00
|98.188,43
|98.188,43
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201612201612
|15
|15
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004248
|87.109,28
|0,00
|87.109,28
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201604201606
|33
|3080
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004249
|0,00
|70.187,15
|70.187,15
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201601201612
|10
|1084
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004252
|62.557,75
|0,00
|62.557,75
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201609201609
|15
|3080
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004251
|0,00
|60.952,91
|60.952,91
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201606201606
|15
|3080
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004258
|0,00
|57.856,82
|57.856,82
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201608201608
|15
|3080
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004261
|0,00
|55.721,61
|55.721,61
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201612201612
|15
|1084
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004248
|31.359,34
|0,00
|31.359,34
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201610201610
|15
|15
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004253
|24.583,09
|0,00
|24.583,09
|6200580498
|99515086890
|LALI METREVELI
|YAYLA MAH. LÜTUF SK. IZZET KAHRAMAN APT Kapı No:13 A Daire No: Tel: TUZLA İSTANBUL
|201611201611
|15
|15
|2024101166Gds0000006
|2024101114Ge70004257
|21.819,65
|0,00
|21.819,65
|6330652676
|38288115376
|ELMAS OCAK
|DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201801201812
|10
|10
|2024102166Gds0000012
|2024102114Ge70000189
|88.586,33
|0,00
|88.586,33
|6330652676
|38288115376
|ELMAS OCAK
|DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201905201905
|15
|15
|2024102166Gds0000012
|2024102114Ge70000176
|45.537,10
|0,00
|45.537,10
|6330652676
|38288115376
|ELMAS OCAK
|DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201809201809
|15
|15
|2024102166Gds0000010
|2024102114Ge70000137
|42.087,36
|0,00
|42.087,36
|6330652676
|38288115376
|ELMAS OCAK
|DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201811201811
|15
|15
|2024102166Gds0000010
|2024102114Ge70000141
|41.277,99
|0,00
|41.277,99
|6330652676
|38288115376
|ELMAS OCAK
|DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201805201805
|15
|15
|2024102166Gds0000010
|2024102114Ge70000153
|40.820,83
|0,00
|40.820,83
|6330652676
|38288115376
|ELMAS OCAK
|DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201707201707
|15
|15
|2024102166Gds0000008
|2024102114Ge70000086
|19.819,17
|0,00
|19.819,17
|6330652676
|38288115376
|ELMAS OCAK
|DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201801201812
|4410
|4410
|2024102166Gds0000010
|2024102114Ge70000136
|18.459,40
|0,00
|18.459,40
|6330652676
|38288115376
|ELMAS OCAK
|DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201911201911
|15
|15
|2024102166Gds0000012
|2024102114Ge70000175
|18.213,11
|0,00
|18.213,11
|6330652676
|38288115376
|ELMAS OCAK
|DUMLUPINAR MAH. PINARCIK SK. Kapı No:6 Daire No:5 Tel: PENDİK İSTANBUL
|201704201704
|15
|15
|2024102166Gds0000008
|2024102114Ge70000109
|17.456,67
|0,00
|17.456,67
|6410322700
|42151301490
|MULLA OLGUN
|EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY
|201711201711
|15
|15
|2024101266Gds0001122
|2024101214Ge70000041
|260.213,60
|0,00
|260.213,60
|6410322700
|42151301490
|MULLA OLGUN
|EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY
|201709201709
|15
|15
|2024101266Gds0001122
|2024101214Ge70000040
|194.400,00
|0,00
|194.400,00
|6410322700
|42151301490
|MULLA OLGUN
|EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY
|201710201710
|15
|15
|2024101266Gds0001122
|2024101214Ge70000042
|103.815,00
|0,00
|103.815,00
|6410322700
|42151301490
|MULLA OLGUN
|EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY
|201712201712
|15
|15
|2024101266Gds0001124
|2024101214Ge70000072
|103.500,00
|0,00
|103.500,00
|6410322700
|42151301490
|MULLA OLGUN
|EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY
|201710201710
|15
|15
|2024101266Gds0001122
|2024101214Ge70000038
|89.460,00
|0,00
|89.460,00
|6410322700
|42151301490
|MULLA OLGUN
|EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY
|201712201712
|15
|15
|2024101266Gds0001124
|2024101214Ge70000052
|70.501,09
|0,00
|70.501,09
|6410322700
|42151301490
|MULLA OLGUN
|EMEK MAH. 3326. SK. Kapı No:35 B Daire No: Tel: ANTAKYA HATAY
|201707201709
|33
|1086
|2024101266Gds0001124
|2024101214Ge70000069
|28.197,29
|0,00
|28.197,29
|6440193093
|26684559634
|MUSTAFA ORAL
|EVLİYA ÇELEBİ MAH. MÜŞTAK SK. Kapı No:12 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201801201812
|10
|10
|2024092866Gds0000003
|2024092814Ge70000032
|25.392,00
|0,00
|25.392,00
|6440193093
|26684559634
|MUSTAFA ORAL
|EVLİYA ÇELEBİ MAH. MÜŞTAK SK. Kapı No:12 Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201701201712
|10
|10
|2024092866Gds0000002
|2024092814Ge70000007
|21.059,38
|0,00
|21.059,38
|6710325469
|47101487798
|ÜMİT ÖZCAN
|İÇMELER MAH. FIRAT SK. Kapı No:35 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201605201605
|3
|3
|2024100266Gds0000012
|2024100214Ge70000257
|24.657,39
|0,00
|24.657,39
|6710325469
|47101487798
|ÜMİT ÖZCAN
|İÇMELER MAH. FIRAT SK. Kapı No:35 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201607201607
|3
|3
|2024100266Gds0000012
|2024100214Ge70000248
|22.642,01
|0,00
|22.642,01
|6710325469
|47101487798
|ÜMİT ÖZCAN
|İÇMELER MAH. FIRAT SK. Kapı No:35 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201606201606
|3
|3
|2024100266Gds0000012
|2024100214Ge70000256
|19.677,59
|0,00
|19.677,59
|6710325469
|47101487798
|ÜMİT ÖZCAN
|İÇMELER MAH. FIRAT SK. Kapı No:35 Daire No:1 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201604201604
|3
|3
|2024100266Gds0000012
|2024100214Ge70000251
|17.396,36
|0,00
|17.396,36
|6760163272
|12905117028
|ERCAN ÖZDEMİR
|İSTASYON MAH. UZUNGÖL SK. B BLOK A-B-C GİRİŞ Kapı No:6 C Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201911201911
|15
|15
|2024100266Gds0000006
|2024100214Ge70000102
|58.961,20
|0,00
|58.961,20
|6760163272
|12905117028
|ERCAN ÖZDEMİR
|İSTASYON MAH. UZUNGÖL SK. B BLOK A-B-C GİRİŞ Kapı No:6 C Daire No:7 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201909201909
|15
|15
|2024100266Gds0000006
|2024100214Ge70000112
|18.623,49
|0,00
|18.623,49
|6860178059
|37957329892
|FAHRİYE CİHAN SAKA
|İSTASYON MAH. HATBOYU CAD. ÇINARLI BAHÇE SITESI C BLOK Kapı No:124 C Daire No:6 Tel: TUZLA İSTANBUL
|201807201807
|15
|15
|2024100166Gds0000007
|2024100114Ge70000022
|36.370,84
|0,00
|36.370,84
|6890014973
|58876082330
|MURAT ÖZER
|BAYRAMOĞLU MAH. FATIH SULTAN MEHMET CAD. Kapı No:338 Daire No:5 Tel: DARICA KOCAELİ
|201901201912
|9237
|9237
|2024103066Gds0000001
|2024103014Ge70000003
|120.000,00
|0,00
|120.000,00
|6970066649
|11582296644
|ONUR ÖZKAN
|EMİRGAN MAH. SEZAİBEY CAD. Kapı No:1 /1 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL
|201501201512
|10
|10
|2024101766Gds0000015
|2024101714Ge70000153
|42.481,93
|0,00
|42.481,93
|6970066649
|11582296644
|ONUR ÖZKAN
|EMİRGAN MAH. SEZAİBEY CAD. Kapı No:1 /1 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL
|201601201612
|10
|10
|2024101766Gds0000016
|2024101714Ge70000169
|41.937,67
|0,00
|41.937,67
|6970066649
|11582296644
|ONUR ÖZKAN
|EMİRGAN MAH. SEZAİBEY CAD. Kapı No:1 /1 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL
|201401201412
|10
|10
|2024101766Gds0000014
|2024101714Ge70000131
|21.410,29
|0,00
|21.410,29
|7090030299
|47830292724
|AMİL ÖZTÜRK
|BAYRAMOĞLU MAH. ACUN SK. B8 BLOK Kapı No:2 H Daire No: Tel: DARICA KOCAELİ
|201401201412
|10
|10
|2024100166Gdt0000002
|2024100114Ge80000015
|60.288,20
|0,00
|60.288,20
|7180073877
|35716695776
|ŞENDOĞAN ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. SERAP CAD. SERHAT APT Kapı No:69 Daire No:9 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201801201812
|4424
|4424
|2024102366Gdt0000010
|2024102314Ge80000148
|39.211,76
|0,00
|39.211,76
|7180073877
|35716695776
|ŞENDOĞAN ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. SERAP CAD. SERHAT APT Kapı No:69 Daire No:9 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|201601201612
|4324
|4324
|2024102366Gdt0000008
|2024102314Ge80000113
|23.181,07
|0,00
|23.181,07
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201801201812
|4424
|4424
|2024102366Gdt0000003
|2024102314Ge80000056
|131.804,23
|0,00
|131.804,23
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201601201612
|4324
|4324
|2024102366Gdt0000001
|2024102314Ge80000021
|77.919,55
|0,00
|77.919,55
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201604201604
|15
|15
|2024102366Gdt0000001
|2024102314Ge80000022
|53.120,71
|0,00
|53.120,71
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201605201605
|15
|15
|2024102366Gdt0000001
|2024102314Ge80000010
|42.682,42
|0,00
|42.682,42
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201801201801
|15
|15
|2024102366Gdt0000003
|2024102314Ge80000060
|32.081,74
|0,00
|32.081,74
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201610201610
|15
|15
|2024102366Gdt0000001
|2024102314Ge80000017
|29.555,62
|0,00
|29.555,62
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201805201805
|15
|15
|2024102366Gdt0000003
|2024102314Ge80000058
|27.029,80
|0,00
|27.029,80
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201512201512
|15
|15
|2024102366Gdt0000001
|2024102314Ge80000024
|24.926,54
|0,00
|24.926,54
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201602201602
|15
|15
|2024102366Gdt0000001
|2024102314Ge80000001
|21.626,02
|0,00
|21.626,02
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201607201607
|15
|15
|2024102366Gdt0000001
|2024102314Ge80000004
|20.391,57
|0,00
|20.391,57
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201603201603
|15
|15
|2024102366Gdt0000001
|2024102314Ge80000016
|19.474,88
|0,00
|19.474,88
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201712201712
|15
|15
|2024102366Gdt0000003
|2024102314Ge80000057
|18.194,91
|0,00
|18.194,91
|7180073885
|35710695994
|MEHMET ÖZZENGİN
|FEYZULLAH MAH. ŞEHİT MUSTAFA BURCU SK. KAZITAŞ SİTESİ D BLOK Kapı No:4 Daire No:19 Tel:0000000000 MALTEPE İSTANBUL
|201612201612
|3
|3
|2024102366Gdt0000002
|2024102314Ge80000042
|18.041,57
|0,00
|18.041,57
|7180264620
|17900367980
|BÜLENT ÖZYILMAZ
|EVLİYA ÇELEBİ MAH. EŞREF SK. TUZLA EVLERİ C BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: TUZLA İSTANBUL
|200906200906
|15
|15
|2024110666Gdt0000001
|2024110614Ge80000003
|32.221,76
|0,00
|32.221,76
|7180264620
|17900367980
|BÜLENT ÖZYILMAZ
|EVLİYA ÇELEBİ MAH. EŞREF SK. TUZLA EVLERİ C BLOK Kapı No:18 C Daire No:8 Tel: TUZLA İSTANBUL
|200906200906
|15
|1084
|2024110666Gdt0000001
|2024110614Ge80000003
|31.335,67
|0,00
|31.335,67
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201607201609
|33
|3080
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000217
|0,00
|1.695.430,41
|1.695.430,41
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201809201809
|15
|3080
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000211
|0,00
|1.682.333,88
|1.682.333,88
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201810201810
|15
|3080
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000225
|0,00
|1.528.405,32
|1.528.405,32
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201601201612
|10
|1084
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000210
|1.354.748,95
|0,00
|1.354.748,95
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201811201811
|15
|3080
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000221
|0,00
|1.320.361,56
|1.320.361,56
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201601201603
|33
|3080
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000207
|0,00
|1.277.903,55
|1.277.903,55
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201805201805
|15
|3080
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000214
|0,00
|1.137.973,14
|1.137.973,14
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201605201605
|15
|3080
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000218
|0,00
|1.121.034,57
|1.121.034,57
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201807201807
|15
|3080
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000212
|0,00
|1.092.939,57
|1.092.939,57
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201812201812
|15
|3080
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000223
|0,00
|1.060.287,36
|1.060.287,36
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201806201806
|15
|3080
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000215
|0,00
|1.007.116,23
|1.007.116,23
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201701201712
|10
|1084
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000200
|966.158,67
|0,00
|966.158,67
|7200419654
|50392641336
|MUSTAFA PALA
|BAHÇELİEVLER MAH. KAHRAMANLAR SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: ERBAA TOKAT
|201610201610
|15
|3080
|2024100466Gdt0000014
|2024100414Ge80000192
|0,00
|963.887,52
|963.887,52
|Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ yapılamayan,muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan mükelleflerin ödeme emirleri tebliğ edilemediğinden,213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02119332 #ilan.gov.tr