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İSTANBUL ANADOLU 22. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/392

KARAR NO : 2024/491

Davalı : FAZIL KAYA

Adres : Eyüp Sultan Mah. Onbaşı Sk. No:1l İç Kapı No:13 Sancaktepe/İstanbul

Davacı İlknur Kaya tarafından davalı Fazıl Kaya aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile; GÜMÜŞHANE İli, ŞİRAN İlçesi, BEYDERE Köyü/mah. Cilt 14, hane 5'te nüfusa kayıtlı, MÜRSEL ve NURAN'dan olma, Şebihkarahisar 06/02/1989 doğumlu, 12473256280 TC kimlik numaralı davacı İLKNUR KAYA ile aynı hanede nüfusa kayıtlı MÜKAFETTİN ve ZEYKİR'den olma, Wissembourg 15/06/1983 doğumlu, 46585132576 TC kimlik numaralı davalı FAZIL KAYA'nın Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları 20/05/2009 doğumlu EGE KAYA ile 01/02/2013 doğumlu BELENSU KAYA'nın velayetinin DAVACI ANNEYE VERİLMESİNE,

3-Davalı ile velayetleri davacıya verilen müşterek çocuklar arasında her ayın 1. ve 3. Cumartesi günü saat 10:00'dan Pazar günü saat 17:00'ye kadar, dini bayramların 2. günü saat 10:00'dan 3. günü saat 17:00'ye kadar, sömestr tatilinin 1. günü saat 10:00'dan 7.günü saat 17:00'ye kadar, her yıl Temmuz ayının 1. günü saat 10:00'dan 15. günü saat 17:00'ye kadar KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNE,

4-Davacı vekilinin beyanına göre çocuklar adına herhangi bir mal varlığı bulunmadığından velayet hakkı kendisine bırakılan davacının bu aşamada hesap denetimi dışında tutulmasına, ancak çocukların ergin oluncaya kadar malvarlığı edinmesi halinde davacının Mahkememize bilgi vermesine ve bu hususta kendisine ihtaratta bulunulmasına (davacı vekiline ihtaratta bulunuldu),

5-Mahkememizin 18/02/2021 tarihli ara kararı ile dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek çocuklar lehine hükmedilen ayrı ayrı aylık 250,00'şer TL tedbir nafakasının karar tarihinden (bugünden) itibaren ayrı ayrı aylık 1.000,00'er TL'ye yükseltilmesine, tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına,

-Kararın kesinleşmesinden itibaren müşterek çocuklar lehine hükmedilen nafakanın iştirak nafakasına dönüştürülmesine, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Mahkememizin 18/02/2021 tarihli ara kararı ile dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere davacı lehine hükmedilen aylık 400,00 TL tedbir nafakasının karar tarihinden (bugünden) itibaren aylık 2.000,00 TL'ye yükseltilmesine, tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına,

-Kararın kesinleşmesinden itibaren davacı lehine hükmedilen nafakanın yoksulluk nafakasına dönüştürülmesine, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Tarafların kusur durumu, sosyal ve ekonomik durumları, ihlâl edilen menfaatlerin ağırlığı dikkate alınarak, davacının maddi tazminat isteminin kabulü ile, 50.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davacının yasal koşulları oluşmayan manevi tazminat talebinin reddine,

9-Davacı adli yardımdan yararlandığından alınması gereken 54,40 TL başvurma harcı ile 427,60 TL karar ve ilam harcı olmak üzere toplam 482,00 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

10-Davacı adli yardımdan yararlandığından suçüstü ödeneğinden yapılan 218,00 TL tebligat, 200,00 TL yurt dışı tebligat harcı, 500,00 TL bilirkişi ücreti, 1.982,40 TL ilan ücreti olmak üzere toplam 2.900,40 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

-Davacı tarafından yapılan 14,50 TL tebligat ve müzekkere giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

-Davacı tarafından yatırılan gider avansının harcanmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

11-Davacı davada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 17.900,00 TL maktu vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/11/2024

Basın No: ILN02121532 #ilan.gov.tr