BİLGİSAYAR, BİLİŞİM MALZEMELERİ TEMİNİ VE TONER KARTUŞ SATIN ALINACAKTIR
ESENLER BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİSAYAR, BİLİŞİM MALZEMELERİ TEMİNİ VE TONER KARTUŞ ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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2024/1496415
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1-İdarenin
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a) Adı
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ESENLER BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
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b) Adresi
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BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO:6-8 34230 ESENLER/İSTANBUL
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c) Telefon ve faks numarası
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2124400900 - 1243 - 2124400976
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
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a) Adı
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Bilgisayar, Bilişim Malzemeleri Temini ve Toner Kartuş Alımı İşi
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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Bilgisayar, Bilişim Malzemeleri Temini ve Toner Kartuş Alımı İşi (90 Kalem)
Ayrıntılı Bilgiye Ekap'ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.
Ayrıntılı Bilgiye Ekap'ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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Bilgi İşlem Müdürlüğünün Belirlemiş Olduğu Adres / Adresler Doğrultusunda Mal Ve Malzemenin Temin, İ Kurulum İle Çalışır Halde Tarafımıza Teslim Edilecektir.
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ç) Süresi/teslim tarihi
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Yer Teslim Yapıldıktan Sonra İşe Başlanır ve İşin Süresi 35 Takvim Günüdür.
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d) İşe başlama tarihi
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Yer Teslimi yapıldıktan Sonra İşe Başlanır.
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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02.12.2024 - 11:00
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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Esenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliği İhale Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
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a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Yetkili Satıcı Belgesi
Yetkili Temsilci Belgesi
Yetkili Temsilci Belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02117663