2025 YILI AKARYAKIT ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KANLICA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2025 Yılı Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1491109

1-İdarenin a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KANLICA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Kanlıca Mahallesi Tekke Mevkii Mihrabat Caddesi No:66 34810 KANLICA BEYKOZ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2164134014 - 2164134022 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2025 Yılı Akaryakıt Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 5.000 Lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan) ve 145.000 Lt. Motorin türünde akaryakıt Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İsteklinin, özellikle İstanbul İli Anadolu Yakası İlçelerindeki (Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal İlçelerinde en az 1adet) Otomatik Yakıt Alma Sistemli ya da benzeri sistemli akaryakıt istasyon ya da istasyonları ile isteklinin bağlı bulunduğu Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşuna ait tüm akaryakıt istasyonları pompalarından idarece belirlenen araçların depolarına. ç) Süresi/teslim tarihi : 01/01/2025 tarihi ile 31/12/2025 tarihleri dahil ve arasındaki sürede, günlük dönemler halinde sürekli olarak, idarece belirlenen araçlara ihtiyaç duyulduğu anda kısmi teslimat yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : 01.01.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.12.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası Kanlıca Mah. Mihrabat Caddesi Tekke Mevkii NO: 66 BEYKOZ / İST.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge İstekli kuruluşun, İstanbul İli Anadolu yakasında (Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal İlçelerinde en az 1 adet) bayileri bulunduğunu belirtir/gösterir belge, İsteklinin bayisi olduğu Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun, İstanbul İli Anadolu yakasında (Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal İlçelerinde en az 1adet) bayileri bulunduğunu belirtir/gösterir belge, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02116895