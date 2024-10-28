T.C.

ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/1355 Esas 24/09/2024 İLANDavacı ADEM KILINÇARSLAN tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenen Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Bademli mahallesi, 12 Cilt, 45 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Adile kızı, 11/04/1956 dogumlu ZEHRA ER'den haber alınamadığı anlaşıldığından, hayatta olduğuna dair hakkında bilgi ve görgü sahibi olanların; duruşma günü olan 13/03/2025 günü mahkememiz duruşma salonunda hazır olmaları ya da 6 ay içinde en yakın zabıta, kolluk kuvvetleri veya Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesinin 0 258 518 14 45 nolu telefona ihbar etmeleri aksi takdirde gaiplik kararı verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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